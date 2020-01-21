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  4. Başkan Atabay’dan İBB’ye destek

Başkan Atabay’dan İBB’ye destek

AYDIN HABERLERİ  | 21.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

2014 yılında CHP’den Belediye Başkanı seçilen Didim Belediye Başkanı A.

Başkan Atabay’dan İBB’ye destek

2014 yılında CHP’den Belediye Başkanı seçilen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cem evlerini ibadethane olarak kabul edilmesi çağrısına ilk cevap Başkan Atabay’dan geldi. Atabay 2015 yılının ilk meclis toplantısında Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cem Evi’ni ibadethane olarak kabul eden belediye oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2015’te ülke genelinde CHP’li Belediye Başkanlarına verdiği talimatla bulundukları bölgelerdeki Cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesini istedi. Bu kapsamda Didim’de 4 sene öncesinde Alevi inancına karşı olan zihniyetin aynısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında ortaya çıktı.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay 2015 yılının Ocak Ayı Meclisinde yapmış olduğu açıklamada, “Meclisin hür iradesi devam etmektedir. Hiçbir mecliste maddenin oy birliğiyle geçme zorunluluğu yoktur. Burada ben dahil hiç kimse aramızda ki kardeşliğe nifak sokacak hiçbir konuşma veya eylemde bulunmamıştır. Ben meclisin yürütme usulü gereği her türlü komisyon kararını okuttum ve meclisin yüce iradesine şart koymadan oylamaya sundum. Herkes hür iradesiyle oylamaya katıldı" ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde de İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde il genelindeki 7 cem evinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönünde karar almıştı. İstanbul’daki cem evlerinin ibadethane statüsünün tanınması için de 13 Ocak 2020 de Belediye Meclisine önerge sunularak, İç ve uluslararası hukukun tescil ettiği üzere cem evlerinin diğer ibadethanelere verilen hak ve hizmetleri eşit olarak alabilmeleri için “ibadethane” olarak kabul edilmesini teklif edilmişti. Raporda İstanbul’da bulunan cem evlerinin talep etmesi halinde temizlik ve benzeri hizmetlerinin İBB tarafından ücretsiz karşılanması uygun görüldü. Teklifte belirtilen cem evlerine ibadethane statüsü verilmesi konusunun belediye meclisinin görev ve yetki alanında olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Cem evi Kararına yönelik olarak açıklama yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Bizler, farklı kültür, inanç, etnik yapı ve diğer kimliklere sahip herkesi, bir değer ve zenginlik olarak görüyoruz. Her bir vatandaşımızın kendi kimliğiyle özgür, eşit ve adil bir biçimde yaşaması gerektiğine inanıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin de aynı duyarlılık ile karar vereceğine inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Atabay’dan İBB’ye destek

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