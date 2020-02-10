YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.02.2020 11:49 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ziyarette Alanyurtlularla bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarına düzenlediği ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Ataç, son olarak Alanyurtlular Yardımlaşma, Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği’nin lokalini ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı İbrahim Kartal tarafından karşılanan Ataç, Alanyurtlularla tek tek selamlaşarak çeşitli konular üzerine sohbet etti. Daha sonra bir konuşma yapan Başkan Ataç, Alanyurtlularla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyet dile getirdi. Hemşehri derneklerinin birlik, beraberlik ve dayanışma adına önemli roller üstlendiğine dikkat çeken Ataç, "Birlik, beraberlik ve dayanışma olunca başarı da beraberinde geliyor. Eskişehir’imiz, her alanda olduğu gibi bu alanda da Türkiye’nin parmakla gösteriler kentlerinden. Eskişehir’de ve Tepebaşı’nda gerçekleştirdiğimiz başarıların temelinde de bu duygular yatmakta. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Tepebaşı’nda bir rekor kırdık ve son 20 yılın en yüksek oy oranına ulaştık. Bunu hep birlikte başardık ve daha nice güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Dernek Başkanımız Kartal’a bu buluşmayı organize etmesinden dolayı teşekkür ediyor ve tüm Alanyurtlulara misafirperverliklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Dernek Başkanı Kartal ise, Başkan Ataç’ı ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Ahmet Başkanımız Eskişehir’i, dünyada yaşanılabilir 10 şehir arasına sokan başkanlarımızın en önünde geliyor. Kentte gerçekleştirdiği hizmetler sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde konuşuluyor ve örnek alınıyor. Bizler her zaman Ahmet Başkanımızın yanındayız. Bizleri ziyaret etmesinden dolayı da kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Yenipazar’da müdürler toplandı

Yenipazar’da müdürler toplandı

Eskişehir Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:51
Öğle
13:17
İkindi
16:07
Akşam
18:34
Yatsı
19:53

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Ahsen Eczanesi
Tepebasi
Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Bizim Eczanesi
Odunpazari
Envar Eczanesi
Odunpazari
Timur Eczanesi
Odunpazari
Seylap Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Kulak basıncından 2 dakikalık operasyonla kurtulun

Kulak basıncından 2 dakikalık operasyonla kurtulun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.