YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Ataç: "Belediyecilik anlayışımızda muhtarların büyük önemi var"

Başkan Ataç: "Belediyecilik anlayışımızda muhtarların büyük önemi var"

20.02.2021 12:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Ataç: "Belediyecilik anlayışımızda muhtarların büyük önemi var"

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dr.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç, Tepebaşı’nın belediyecilik anlayışında muhtarların büyük önemi olduğunu kaydederek, “Muhtarlar hizmetlerin ulaşmasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir” dedi.
Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği, Başkan Ataç’ı ziyaret ederek verdiği destekler için teşekkür etti.
Başkan Ataç’ın, kentte görevli mahalle muhtarları ile temasları devam ediyor. Son olarak Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler de Yukarı Söğütönü Mahalle Muhtarı Önder Özer, Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Serpil Üstsoy ile birlikte Başkan Ataç’ı ziyaret etti. Muhtar Güler yaptığı değerlendirmede, “Başkanımız her zaman muhtarlarımızın yanında. Biz de dernek olarak muhtarlarımız adına bir teşekkür ziyaretinde bulunmak istedik. Bizler daima belediyelerimiz ile iç içe çalışıyoruz. Bu konudaki iş birliği için teşekkür etmek istedik” dedi.
Başkan Ataç ise Tepebaşı’nın belediyecilik anlayışında muhtarların büyük önemi olduğunu belirterek, “Vatandaşımıza hep birlikte hizmet ediyoruz. Muhtarlar, Tepebaşı’nın belediyecilik anlayışında çok önemli bir yere sahiptir. En merkezi noktadan, en uzaktaki kırsal mahallemize kadar tüm mahallelerimize elimizden gelen en kaliteli hizmeti, eşitçe ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizler de bu hizmetin ulaşmasında önemli bir köprüsünüz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Eskişehir Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:37
Öğle
13:17
İkindi
16:17
Akşam
18:46
Yatsı
20:04

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
200220211800210220210830nobetci
Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
200220211800210220210830nobetci
Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
200220211800210220210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Dijital Eğitim Günleri’nde eğitime dair önemli başlıklar tartışıldı

Dijital Eğitim Günleri’nde eğitime dair önemli başlıklar tartışıldı

Beylikova projeleri konuşuldu

Beylikova projeleri konuşuldu

Aile cinayetinin şüpheli sayısı 13’e yükseldi

Aile cinayetinin şüpheli sayısı 13’e yükseldi

Turizmcilerden Başkan Ataç’a teşekkür

Turizmcilerden Başkan Ataç’a teşekkür

Online Karikatür Atölyeleri için kayıtlar devam ediyor

Online Karikatür Atölyeleri için kayıtlar devam ediyor

Mahmudiye Atçılık MYO’da yeni program açılıyor

Mahmudiye Atçılık MYO’da yeni program açılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.