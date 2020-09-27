Başkan Ataç, Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi çalışmalarını inceledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bağışçı Canan Şeker’in katkıları ile yapımına başlanan erken çocukluk eğitim merkezindeki çalışmaları inceledi. Başkan Ataç, “Tepebaşı’nda bağlarımızı güven ve samimiyet üzerine kuruyoruz. Belediyemize sağlanan bağışlar da bu sayede kentimiz için kazanıma dönüşüyor” dedi.

Tepebaşı Belediyesi’nin, yardımsever Canan Şeker’in bağışlarıyla Fatih Mahallesi’nde yapımına başladığı Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ve Fatih Mahalle Muhtarı Eda Yıldırım ile birlikte inşaatı gezen Başkan Ataç, çalışanlara da işlerinde kolaylıklar diledi.

"Karşılıklı güven ile geleceğe yürüyoruz”

Başkan Ataç Tepebaşı Belediyesi’ne yapılan bağış ve desteklere ilişkin değerlendirmesinde, “7’den 70’e tüm vatandaşlarımızla daima birlikteyiz. Her zaman dile getiriyorum; Tepebaşı her geçen gün büyüyen, mutlu ve güçlü bir aile. Tepebaşı’nda bağlarımızı güven ve samimiyet üzerine kuruyoruz. Belediyemize sağlanan bağışlar da bu sayede kentimiz için kazanıma dönüşüyor. Sevgili Canan Şeker’in yaptığı güzel katkı da bu örneklerden bir tanesi. Yıllardır karşılıklı duyduğumuz güven duygusu olmasaydı, bugün bu güzel işleri başaramazdık. Tepebaşı Belediyesi’ne, bizlere güvenerek destek veren ve kentimize değer katan tüm bağışçılarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Karşılıklı güven ile geleceğe yürüyoruz” diye konuştu.