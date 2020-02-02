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Başkan Ataç deprem bölgesinde

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.02.2020 14:03 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, deprem felaketinin yaşandığı kentlerden Malatya’da bir dizi temasta bulundu.Başkan Ataç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Veli Ağbaba, Gülizar Biçer Karaca ile birlikte 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminden etkilenen Malatya’nın Doğanyol ilçesine gitti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, deprem felaketinin yaşandığı kentlerden Malatya’da bir dizi temasta bulundu.
Başkan Ataç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Veli Ağbaba, Gülizar Biçer Karaca ile birlikte 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminden etkilenen Malatya’nın Doğanyol ilçesine gitti. Yıkılan ve hasar alan binalar hakkında yetkililerden bilgiler alan heyet, Doğanyol Belediyesi ve Doğanyol Kaymakamlığını da ziyaret etti. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ataç, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcılarımız Seyit Torun, Veli Ağbaba, Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ile incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesindeyiz. Deprem sonrası birlik ve beraberlik içinde tek yürek olmamız çok önemli. Eskişehirli yurttaşlarımızın yardımlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimize ve ülkemize bir kez daha geçmiş olsun” dedi.

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