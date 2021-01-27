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Başkan Ataç Dobruca göçmenlerini ağırladı

27.01.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Başkan Ataç Dobruca göçmenlerini ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Romanya Dobruca Göçmenleri Derneği yöneticileri ile bir araya geldi. Başkan Ataç’ın derneğe fahri üye kaydı da yapıldı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kültür dernekleri ile temaslarını sürdürüyor. Son olarak Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Gündoğdu ve yönetimi, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Gündoğdu, derneğin kuruluşu ve faaliyetleri ile planlanan çalışmalar hakkında Başkan Ataç’a bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da göçmenlerin Eskişehir kültürüne büyük zenginlik kattığını ifade ederek dernekleşme çalışmalarını da faydalı bulduğunu kaydetti. Buluşmada daha sonra Başkan Ataç Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin fahri üyesi oldu.
Ziyaret, Gündoğdu’nun Başkan Ataç’a derneğin anı tabağını armağan etmesi ile sona erdi.

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