YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Ataç esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Ataç esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.03.2020 11:50 | Son Güncelleme

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Atlıhan El Sanatları çarşı esnafını ziyaret etti.Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gelen davetler üzerine gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Atlıhan El Sanatları çarşı esnafını ziyaret etti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gelen davetler üzerine gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Atlıhan El Sanat Sanatları Çarşısı’nda bulunan Dorlion Hediyelik Eşya işletmecisi Gürsoy Daşdemir’e ziyarette bulundu. Daşdemir’e bol kazançlar temennilerini ileten Ataç, temsili siftah parası takdim etti. Ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Daşdemir de Başkan Ataç’a lületaşından adına yapılmış bir isimlik hediye etti.
Daha sonra Başkan Ataç, çarşıda bulunan diğer esnafları da gezerek, hayırlı işler diledi. Ataç, “Eskişehirli esnaf kardeşlerimiz ile temaslarımız devam ediyor. Esnaflarımız ile buluşmalarımız hem keyifli hem de verimli geçiyor. Sohbet ederken kent meseleleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuyoruz. Atlıhan Çarşısı’nda faaliyet gösteren ve bizleri samimiyet ile karşılayan tüm esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Öte yandan Başkan Ataç ile hatıra fotoğrafı çektiren çarşı esnafı ise, ziyaretlerinden ötürü duydukları memnuniyeti ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

Sinema oyuncusu Ahmet Kural’dan ’Kütahya seni bekliyor’ projesine destek

Sinema oyuncusu Ahmet Kural’dan ’Kütahya seni bekliyor’ projesine destek

Eskişehir Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:04
Öğle
13:12
İkindi
16:32
Akşam
19:10
Yatsı
20:28

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Nehir Eczanesi
Tepebasi
Doğru Eczanesi
Odunpazari
Eren Eczanesi
Odunpazari
İlhan Eczanesi
Tepebasi
Seda Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Apartman kapısı ’sert’ kapandı diye komşular birbirine girdi

Apartman kapısı ’sert’ kapandı diye komşular birbirine girdi

Takı ve süs eşyaları kadınlara terapi oluyor

Takı ve süs eşyaları kadınlara terapi oluyor

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Anneden otizmli oğluna duygusal şarkı

Anneden otizmli oğluna duygusal şarkı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.