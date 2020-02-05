Başkan Ataç, Fatih’e kreş müjdesini verdi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Fatih Belde Evi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Ataç vatandaşlara, mahalleye yapılacak olan Fatih Mahallesi Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nin müjdesini verdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın, Eskişehirliler ile bir araya geldiği bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Fatih Belde Evi’nde gerçekleştirilen programa Başkan Ataç’ın yanı sıra Tepebaşı Belediyesi birim müdürleri, Fatih Mahalle Muhtarı Eda Yıldırım, yardımsever Canan Şeker ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, görseller eşliğinde Tepebaşı Belediyesinin sürdürdüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler aktardı.

“Çocuklarımızın doğru eğitim alması, doğru yönlendirilmesi çok önemlidir”

Konuşmasına, mahalle sakinlerine müjde vererek başlayan Başkan Ataç, “Bu yıl ki bilgilendirme toplantılarımıza Fatih Mahallemizden başladık. Çünkü bugün sizlere bir müjde ile geldik. Bir süredir üzerinde çalıştığımız kreş projesinde yapım aşamasına geldik. Bağışçımız Sayın Canan Şeker Hanım da aramızda. Dün kendisiyle bir protokol imzaladık ve bu müjdeyi bugün kendisiyle birlikte veriyoruz. Canan hanımın bize güven duyması neticesinde burada bir kreşin yapılması gerçekten çok önemli. Çalışan annelerin çocuklarını güvenerek bırakacağı nezih yerlerin olması gerekiyor. Çünkü çocuklarımızın doğru eğitim alması, doğru yönlendirilmesi çok önemlidir. Zaten yaptığımız bütün işleri uzman ekiplerle gerçekleştiriyoruz. Bu açılacak kreşte de uzman eğitmenler çocuklarımıza eğitim verecek. İnanın Tepebaşı’nda son 10 yılda eğitim alanında farklı bir kültür oluşmaya başladı. Bu da sizlerin eğitime verdiği destekler neticesinde oldu” diye konuştu.