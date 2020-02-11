Başkan Ataç, Hasanbey mahallesinde

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, mahalle muhtarlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Ataç, son olarak Hasanbey Mahalle Muhtarı Sait Kandemir ve azalarını ziyaret etti. Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kökdere ve Kızılcaören Mahalle Muhtarı Fesih Akkuş’un da bulunduğu ziyarette, mahallelerde gerçekleştirilen çalışma ve hizmetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Muhtar Kandemir, Ataç’ın gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Başkan Ataç da, muhtarlarla sürekli diyalog halinde olduklarını belirterek, “Tepebaşı’nda sağlık ve huzur içinde, insanımızın ihtiyaçlarını karşılamak için muhtarlarımızla uyum içinde görev yapıyoruz. Tepebaşı’nın bugün geldiği noktada dünyaca örnek alınan bir ilçe haline gelmesinde bu uyumun büyük katkısı var. Mahallelerimizdeki, sokaklarımızdaki sorunları birlikte gidermeye, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Misafirperverliklerinden ötürü de muhtarımız Sait Kandemir’e ve azalarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

