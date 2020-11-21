Başkan Ataç: “Koruyucu hekimliğin kıymetini kavramalıyız”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, tüm dünyada Korona virüse karşı mücadele verildiği olağanüstü bir dönemden geçildiğini hatırlatarak, koruyucu hekimliğin önemine dikkat çekti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nı kutladı. Tepebaşı Belediyesi’nin ağız ve diş sağlığı noktasında önemli çalışmaları hayata geçirdiğini ifade eden Başkan Ataç, “2013 yılında hizmete giren ve hiçbir ücret talep edilmeyen Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde bugüne kadar 61 bin 113 çocuğumuz sağlık taramasından geçirildi. Poliklinikte tedavisi gerçekleştirilen çocuk sayısı ise 30 bin 507’ye ulaştı. Türkiye’de 4’üncü Eskişehir’de ilk olan poliklinik, kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalar ile sadece Tepebaşı’nın değil Eskişehir’in de örnek gösterilen bir merkezi haline geldi. Ayrıca Çukurhisar’da hizmete açtığımız diş polikliniğinde de bugüne kadar 468 vatandaşımız muayene oldu” sözlerini kullandı.

“Tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum”

Başkan Ataç, bir diş hekimi olarak yıllarca mesleğe emek harcamanın gururunu yaşadığını da belirterek, “Son yıllarda sağlık kuruluşları ve meslek örgütleri ile birlikte yerel yönetimlerin de ağız ve diş sağlığı alanında sürdürülen çalışmalara yönelmiş olması, toplum sağlığı açısından önemlidir. Biz de Tepebaşı Belediyesi olarak sağlık alanında ve özel olarak da ağız ve diş sağlığı alanında çalışmalar yürütmekteyiz. Bugün, tüm dünyada olağanüstü bir sürecin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde, benim de bir hekim olarak daima önemine vurgu yaptığım koruyucu hekimliğin kıymetini daha iyi kavramalıyız. Bu duygularla ve her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de toplum sağlığı için özveri ve gayretle çalışan tüm meslektaşlarımın 22 Kasım Diş Hekimliği Günü’nü kutluyor, sağlık ve huzur dolu günler diliyorum. Ayrıca koronavirüsle mücadelede fedakarca görev yapan tüm hekimlerimize ve sağlık emekçilerimize de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



