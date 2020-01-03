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  4. Başkan Ataç muhtarlar, gaziler, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Başkan Ataç muhtarlar, gaziler, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, muhtarlar, gaziler, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.Tepebaşı Belediyesi’nin bir otelde düzenlediği buluşmaya; Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ile çok sayıda muhtar, gazi, gazi ve şehit yakını katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, muhtarlar, gaziler, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
Tepebaşı Belediyesi’nin bir otelde düzenlediği buluşmaya; Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ile çok sayıda muhtar, gazi, gazi ve şehit yakını katıldı. Tek tek katılımcılarla selamlaşan Başkan Ataç, “sizlerle bir arada olmak bizleri her zaman mutlu ediyor ve yüzümüzü güldürüyor” ifadelerini kullandı.

“Her zaman gerçekleri konuşmamız gerekiyor”
Konuşmasında 2019 yılını değerlendiren Başkan Ataç, “Söyleyecek çok şey var ama geçen yıla kendi tarafımızdan baktığımızda, yerel seçimlerde çok büyük bir başarı elde ettik. Bu bizim övünç kaynağımızdır. Ancak işsizliğe ve enflasyonun herkese getirdiği yüklere baktığımızda ise zor geçen bir yıl oldu. Çünkü insanların, halkın iyi geçinmesi, yüzünün gülmesi, refahı görmesi çok önemlidir. Maalesef bugün bunları söyleyemiyoruz. Özellikle çalışan işçi kardeşlerimiz adına, emeklilerimiz adına iyi bir yıl geçmedi. Bu söylediklerim sakın ola siyasi anlamda anlaşılmasın. Her zaman gerçekleri konuşmamız gerekiyor. Biz gerçekleri konuştuğumuzda belki yukarıdakiler bunları duyarlar ve yaptıklarını düzeltme yoluna gidebilirler” diye konuştu.

“Umut ve barış çok önemlidir”
Ataç, umut ve barışın çok önemli olduğuna da değinerek, “2020’ye ise korkarak değil, umutlarla başlamamız gerekiyor. Ben mesajımda, umudun ve barışın egemen olduğu nice aydınlık yıllara diyorum. Çünkü hakikaten umut çok önemli. Hele bugünün dünyasında barış da o kadar önemli ki baktığımızda her tarafımız ateş. Annelerimiz ağlamasınlar, ateş düştüğü yeri yakıyor. İnsanlar çok büyük varlığını kaybediyor. Ayrıca şehitlerimizi ve şehit ailelerimizi kimse ayırt etmesin. Bu da çok önemli. Bu ülkeye kadınıyla, erkeğiyle hep birlikte hizmet ediyoruz. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nı nasıl kazandı? Kadınıyla, erkeğiyle bir olarak kazandı. O açıdan birlik ve beraberlik çok önemlidir” şeklinde konuştu.

“Ahmet Başkanımıza bizlerin hep yanında olduğu için teşekkür ederiz”
Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler ise, “Yeni yılın ilk günlerinde de bizleri unutmayan ve her zaman yanımızda olan Ahmet Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlik, beraberlik, dayanışma ve huzur içinde yaşayacağımız bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin, “2020’nin sağlık, huzur, neşe içinde, en önemlisi ise gazisiz ve şehitsiz geçmesini Rabbim’den diliyorum. Ahmet Başkanımıza da, bizleri her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya getirmesinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamalarında bulundu.
Etkinlik, Başkan Ataç’ın muhtarlar, gaziler, gazi ve şehit yakınlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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