Başkan Ataç muhtarlar, gaziler, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, muhtarlar, gaziler, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi’nin bir otelde düzenlediği buluşmaya; Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ile çok sayıda muhtar, gazi, gazi ve şehit yakını katıldı. Tek tek katılımcılarla selamlaşan Başkan Ataç, “sizlerle bir arada olmak bizleri her zaman mutlu ediyor ve yüzümüzü güldürüyor” ifadelerini kullandı.

“Her zaman gerçekleri konuşmamız gerekiyor”

Konuşmasında 2019 yılını değerlendiren Başkan Ataç, “Söyleyecek çok şey var ama geçen yıla kendi tarafımızdan baktığımızda, yerel seçimlerde çok büyük bir başarı elde ettik. Bu bizim övünç kaynağımızdır. Ancak işsizliğe ve enflasyonun herkese getirdiği yüklere baktığımızda ise zor geçen bir yıl oldu. Çünkü insanların, halkın iyi geçinmesi, yüzünün gülmesi, refahı görmesi çok önemlidir. Maalesef bugün bunları söyleyemiyoruz. Özellikle çalışan işçi kardeşlerimiz adına, emeklilerimiz adına iyi bir yıl geçmedi. Bu söylediklerim sakın ola siyasi anlamda anlaşılmasın. Her zaman gerçekleri konuşmamız gerekiyor. Biz gerçekleri konuştuğumuzda belki yukarıdakiler bunları duyarlar ve yaptıklarını düzeltme yoluna gidebilirler” diye konuştu.