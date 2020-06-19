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Başkan Ataç, muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.06.2020 15:55 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldiği toplantılara devam ediyor. Başkan Ataç, “Her zaman söylerim; en iyi siyaset, en iyi hizmettir. Muhtarlarımız ile birlikte en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın, Tepebaşı bölgesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldiği toplantılar devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, kırsal ve kent merkezinde görev yapan 19 muhtarın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu, birim müdürleri ve Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler katıldı. Toplantıda muhtarlar ve Başkan Ataç, mahallelerde gerçekleştirilen belediye hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Muhtarlar adına söz alan Muhtar Güler, “Tepebaşı bölgesindeki muhtarlarımız olarak sizinle bir araya gelebilmekten mutluyuz. Muhtarlarımızın da ifade ettiği gibi, Tepebaşı Belediyemizden her anlamda destek almak çok kıymetli. Belediyemiz her zaman olduğu gibi koronavirüs sürecinde de mahallelerimize önemli hizmetler ulaştırdı. Başkanımıza muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.
Hoşnudiye Mahalle Muhtarı Figen Rençber de koronavirüs ile mücadele çalışmalarından dolayı Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti. Rençber, “Bu salgın sürecinde Tepebaşı Belediyemiz önemli hizmetler gerçekleştirdi. Başarılı tedbir çalışmaları ile mahalle muhtarlarını ve vatandaşları yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
“Birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz”
Muhtarların soru ve taleplerini dinleyen Başkan Ataç ise “Koronavirüs ile mücadeleyi, hep birlikte ve dayanışma içerisinde sürdürüyoruz. Bu süreçte birçok çalışmamız oldu ve mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz hizmetler aksamadı. Eskişehir halkına hep birlikte hizmet ediyoruz. Her zaman söylerim; en iyi siyaset, en iyi hizmettir. Muhtarlarımız ile birlikte en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu toplantılarda bir araya gelmemiz ve her zaman iletişim halinde olmamız çok önemli. Aramızda birim müdürlerimiz de var, taleplerinizi hemen kayıt altına alıyorlar ve en kısa sürede karşılanması için çalışacağız. Bu birliktelik devam ettikçe, en iyi hizmeti eşitçe tüm Tepebaşı’na ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.
Muhtarların, Başkan Ataç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiği toplantı, günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

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