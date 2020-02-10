YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Ataç Süleyman Çakır mezunlarıyla kahvaltıda buluştu

Başkan Ataç Süleyman Çakır mezunlarıyla kahvaltıda buluştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.02.2020 15:55 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Süleyman Çakır Lisesi Mezunları ve Emekli Öğretmenleri Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katıldı.
Başkan Ataç, son olarak Süleyman Çakır Lisesi Mezunları ve Emekli Öğretmenleri Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda, Dernek Başkanı Fatımatül Zehra Kıraç ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Katılımcılarla tek tek selamlaşan Başkan Ataç, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Buluşmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç, “Geçtiğimiz günlerde Dernek Başkanımız Kıraç ve yönetimi beni ziyaret etmişlerdi. Kendileriyle hoş bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bugün de bir nevi iade-i ziyaret gerçekleştirmiş olduk. Derneğimizle birlikte ilerleyen günlerde bir yeşil alan çalışması yapacağız. Onun hazırlığını yapıyoruz. Tepebaşı’nı hep birlikte daha güzel hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ben misafirperverliklerinden ötürü dernek başkanımıza ve üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Dernek Başkanı Kıraç ise, Başkan Ataç’ı ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını ifade ederek, düzenledikleri organizasyon davetine katılmasından dolayı kendisine teşekkür etti. Buluşma, Dernek Başkanı Kıraç’ın Ataç’a derneğin rozetini takması ve anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum:

AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum:

Eskişehir Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:51
Öğle
13:17
İkindi
16:07
Akşam
18:34
Yatsı
19:53

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Ahsen Eczanesi
Tepebasi
Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Bizim Eczanesi
Odunpazari
Envar Eczanesi
Odunpazari
Timur Eczanesi
Odunpazari
Seylap Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Çatı Yangınları Ve Doğalgaz Patlamalarına Karşı Önlemler

Çatı Yangınları Ve Doğalgaz Patlamalarına Karşı Önlemler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.