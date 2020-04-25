YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Ataç veteriner hekimlerin günlerini kutladı

Başkan Ataç veteriner hekimlerin günlerini kutladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.04.2020 15:33 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç veteriner hekimlerin günlerini kutladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, veteriner hekimlerin günlerini kutladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bu yılki teması, “İnsan ve Hayvan Sağlığı İçin Çevreyi Korumak” olarak belirlenen 25 Nisan’ı tebrik eden Başkan Ataç mesajında, “Hayvan sağlığının korunması, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde fedakarca çalışan veteriner hekimlerimiz, dünyada önemi giderek artan toplumsal sağlığın olmazsa olmazlarıdır. Hayvan sağlığı, gıda güvenilirliği ve dolayısıyla toplum sağlığına sundukları fedakarca katkılardan ötürü tüm veteriner hekimlerimize teşekkürlerimi iletiyor, Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutluyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Ramazanda su kaybına dikkat

Ramazanda su kaybına dikkat

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Eskişehir Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
05:59
Öğle
13:01
İkindi
16:48
Akşam
19:53
Yatsı
21:20

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Aşık Eczanesi
Odunpazari
İnan Eczanesi
Tepebasi
Özabaklı Eczanesi
Odunpazari
Yeni Eczanesi
Odunpazari
Yaşam Eczanesi
Tepebasi
Selen Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Başkan Ataç’tan Şehitler Haftası mesajı

Başkan Ataç’tan Şehitler Haftası mesajı

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.