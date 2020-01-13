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  4. Başkan Ataç’a Jüri Özel Ödülü

Başkan Ataç’a Jüri Özel Ödülü

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 19. Direklerarası Seyirci Ödülleri Töreni’nde farklı illerden gelen tiyatro grupları ve tiyatroseverler ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine farklı illerden oyuncu ve yönetmenler katıldı. Türkiye genelinde 2019 yılından oynanan tiyatrolarda en iyi kadın ve erkek oyuncu, en iyi oyun yazarı, umut vaat eden oyuncular ve en iyi tiyatro oyunu gibi branşlarda ödül verildi. Çok sayıda sanatseverin katıldığı törende Başkan Ataç’a sanata verdiği katkılardan ötürü Jüri Özel Ödülü takdim edildi.
Ödülünü almak üzere alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Başkan Ataç, konuşmasında Eskişehir’in bir sanat şehri olduğuna vurgu yaparak, “Bugün Türkiye’de, son 15-16 yıldır şehirlerde gün batımı ile beraber hayat sona eriyor. Sokaklar, caddeler bomboş kalıyor. Sokaklarda insan göremiyorsunuz, birçok şehirde böyle. Ben bir hekim gözüyle her zaman söylüyorum, şehirler bir organizma gibidir. 24 saat nefes alıp verirse, o şehir yaşıyor demektir. Övünerek söylüyorum; Eskişehir, özellikle Tepebaşı bölgemiz, bu konuda sabaha kadar yaşayan bir bölge. Bu farklı şekillerde algılanabilir ama gecenin biri veya ikisinde iki kadın rahatlıkla bu şehirde gezebiliyorsa, bu şehir parmakla gösterilir. Güvenli bir şehir anlamına gelir. İnsanların çağdaş olduğu anlamına gelir. İnsanların birbirine saygılı olduğunu gösterir. O yüzden Eskişehir’imiz ve Tepebaşı’mız çok kıymetli” ifadelerini kullandı.
Başkan Ataç’a konuşmasının ardından ödülünü, Direklerarası Seyirci Ödülleri ve Projeleri Kurucusu Ömer Şahinbaş takdim etti. Tören, farklı kategorilerdeki ödüllerin sahiplerine verilmesi ile sona erdi.

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