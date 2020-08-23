YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Ataç’ın ’Selami Vardar’ mesajı

Başkan Ataç’ın ’Selami Vardar’ mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.08.2020 11:43 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’ın ’Selami Vardar’ mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, geçmiş dönem Eskişehir Belediye Başkanı Selami Vardar’ın 19. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir’de iki dönem belediye başkanlığı yapan ve kalıcı hizmetleri ile vatandaşların gönlünde yer eden Selami Vardar’ın 19. ölüm yıl dönümü için bir mesaj yayımladı. Başkan Ataç mesajında Vardar’ın kuşaklar boyu unutulmayacağını belirterek, "Eskişehir Belediye Başkanlığı görevini 1973- 1977 ve 1989- 1994 yılları arasında benzersiz ve güzel hizmetler bırakarak yerine getiren merhum büyüğümüz Selami Vardar’ı aramızdan ayrılışının 19. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Sosyal sorumluluk bilinci, yüksek insani değerleri, her kesimden Eskişehirliye duyduğu saygı, sevgi ve hizmet tutkusuyla örnek bir yerel yönetim anlayışını kendisinden sonrakilere armağan etme onuruna erişen Selami Vardar, çağdaş bir kenti yeniden var etmedeki emeği, çabası, babacanlığı ve ağabeyliğiyle kuşaklar boyu anılacaktır. Kentimizin altyapı projesi başta olmak üzere pek çok projeyi hayata geçiren Selami Vardar, örnek olmaya devam ediyor. Merhum Selami Vardar’ı ağabeyliği, dürüstlüğü ve yüksek insani değerleriyle her zaman hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslışah Alkoçlar'a suçlamaAslışah Alkoçlar'a suçlama
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
En Çok Okunan Yerel Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
Rize'deki şiddetli yağışta 2 kişi yaralandı
Rize'deki şiddetli yağışta 2 kişi yaralandı

Eskişehir Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
04:40
Sabah
06:11
Öğle
13:06
İkindi
16:50
Akşam
19:51
Yatsı
21:15

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Aktuna Eczanesi
Odunpazari
İpekçi Eczanesi
Tepebasi
Kökden Eczanesi
Tepebasi
Bal Eczanesi
Odunpazari
Ufuk Eczanesi
Odunpazari
Cansu Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında
Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Özel bireyler ve ailelerine ücretsiz bayram tıraşı
Özel bireyler ve ailelerine ücretsiz bayram tıraşı
Dondurma ve Tatlı Festivaline Sivrihisar damgası
Dondurma ve Tatlı Festivaline Sivrihisar damgası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.