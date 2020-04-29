YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Ataç’tan 1 Mayıs mesajı

Başkan Ataç’tan 1 Mayıs mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.04.2020 13:36 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan 1 Mayıs mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, “Tüm emekçilerin, haklarını eşitçe ve adalet içinde alabildiği bir dünyanın hayalini kurmaya ve bu bilinç ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak tüm emekçilerin gününü kutladı. Mesajında tüm insan emeğinin çok büyük bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Ataç, “1 Mayıs işçi dayanışmasının görkemli bir sembolü olarak her yıl kutlanırken, dünyanın pek çok köşesinde adalet ve eşitlik kavramları hiçe sayılıyor, ağırlaşan sömürünün sebep olduğu olumsuz koşullar emekçileri derinden etkiliyor. Ülkemizde de özellikle son yıllarda, milyonlarca vatandaşımızın iş bulamadığı, çalışma haklarının kısıtlandığı, ücret dağılımındaki adaletsizliğin gün geçtikçe arttığı bir dönemden geçiyoruz. Ne yazık ki çalışma koşullarının kötülüğüne bağlı iş kazaları ile yüzlerce işçimiz hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen bizler, emeğin çok yüce bir değer olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Emeğin ve emekçinin haklarının yok edilmesine, yoksulluğa, yolsuzluğa karşı tüm üretenlerin, işçilerin, köylülerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum. Tüm emekçilerin, haklarını eşitçe ve adalet içinde alabildiği bir dünyanın hayalini kurmaya ve bu bilinç ile çalışmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Eskişehir Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:19
Sabah
05:54
Öğle
13:00
İkindi
16:49
Akşam
19:57
Yatsı
21:25

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Altınel Eczanesi
Odunpazari
Altınevler Eczanesi
Tepebasi
Lokman Eczanesi
Odunpazari
Bakılan Eczanesi
Tepebasi
Gültepe Eczanesi
Odunpazari
Sinem Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.