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  4. Başkan Ataç’tan 10 Ocak mesajı

Başkan Ataç’tan 10 Ocak mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan 10 Ocak mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Ataç, mesajında, "10 Ocak 1961 tarihinde 5953 sayılı Basın İş Yasası, gazetecilere yeni haklar getiren 212 sayılı yasayla değiştirildi ve bu gün, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak tarihe geçti. Ancak sonraki yıllarda yeni yasal düzenlemeler getirilerek haklar tırpanlandı ve “bayram”, “gün” olarak anılmaya başlandı. Gazetecilerin yaşadığı olumsuzluklar gün geçtikçe ağırlaşırken, Türkiye 2019 yılında basın özgürlüğü endeksinde 2 sıra daha gerileyerek 157’nci sıraya düştü. Özgür basın çalışanları üzerindeki baskı giderek artarken, yandaş basın kuruluşlarının da sayısı aynı oranda artmaya devam ediyor. İktidar mensupları, kendilerini eleştiren gazeteciler ve yayıncılar için açtığı davalarla rekorlar kırıyor. Uzun tutukluluk süreleri ve asılsız suçlamalarla muhalif yayın organlarının sesi kısılmaya çalışılıyor. 10 Ocak 1961 tarihinde sağlanan hakların bugün kullanılamaz hale gelmesine rağmen, neyse ki görevini tarafsızca yapma mücadelesi veren gazeteciler de var. Aydınlık şehirlerin temelinde, aydınlık gazeteciliğin yattığını vurgularken tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerim ile kutluyor, daha özgür ve refah bir çalışma ortamına kavuşmalarını temenni ediyorum.

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