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Başkan Ataç’tan 10 Ocak mesajı

10.01.2021 23:10 | Son Güncelleme:
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Başkan Ataç’tan 10 Ocak mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yayımladığı mesajla basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yayımladığı mesajla basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında gazetecilerin yaşadığı olumsuzluklara dikkat çeken Başkan Ataç, basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı. Ataç, “Ülkemizde görev yapan gazetecilerin yaşadığı olumsuzluklar gün geçtikçe ağırlaşıyor. 2020 yılında Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 154’üncü sırada yer aldı. Raporda Türkiye’de internet üzerinden sansürün arttığı da vurgulanıyor. Özgür basın çalışanları üzerindeki baskı giderek artarken, yandaş basın kuruluşlarının sayısı ise artmaya devam ediyor. İktidar mensupları, kendilerini eleştiren gazeteciler ve yayıncılar için açtığı davalarla rekorlar kırıyor. Uzun tutukluluk süreleri, asılsız suçlamalarla ya da ağır cezalar ile muhalif yayın organlarının sesi kısılmaya çalışılıyor. 10 Ocak 1961 tarihinde sağlanan hakların bugün kullanılamaz hale gelmesine rağmen, neyse ki görevini tarafsızca yapma mücadelesi veren gazeteciler de var. Demokrasinin, gücünü halktan alan bağımsız ve özgür medya ortamından geçtiğini unutmamalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, bu uğurda hayatını kaybeden kalemleri saygıyla anıyor, hapis yatmayı dahi göze alarak özgürce ve etik biçimde görevlerini yapan bağımsız gazetecileri yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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