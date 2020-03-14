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Başkan Ataç’tan 14 Mart mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.03.2020 12:06 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yayımladığı mesaj ile sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.Mesajında, tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Başkan Ataç, “İnsanların kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmelerinin ana koşulu sağlıklı birer birey olmalarından geçmektedir.

Başkan Ataç’tan 14 Mart mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yayımladığı mesaj ile sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
Mesajında, tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Başkan Ataç, “İnsanların kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmelerinin ana koşulu sağlıklı birer birey olmalarından geçmektedir. Sağlıklı hayat, insanların vazgeçemeyeceği en temel haktır. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi ise nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. İnsan sağlığının korunması ve sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına her koşulda görev yapan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu çabanın değeri ölçüsüzdür. Toplumsal sağlığın önemini özellikle anladığımız şu günlerde, aynı zamanda bir hekim olarak, gece ve gündüz demeden fedakarca sağlık hizmeti sunan, yaşamımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerini diliyorum. Bu duygu ve düşünceler ile tüm hemşehrilerime de sağlıklı günler temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Nehir Eczanesi
Tepebasi
Doğru Eczanesi
Odunpazari
Eren Eczanesi
Odunpazari
İlhan Eczanesi
Tepebasi
Seda Eczanesi
Odunpazari
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