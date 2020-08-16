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Başkan Ataç’tan 17 Ağustos Marmara Depremi mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.08.2020 13:18 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan 17 Ağustos Marmara Depremi mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 21. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında aradan geçen yıllara rağmen acıların unutulmadığını ifade eden Başkan Ataç, “17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız Marmara Depremi’nden bu yana 21 yıl geride kaldı. Sanayi ve ekonomimizin kalbi olan Marmara Bölgesi’nde meydana gelen şiddetli deprem binlerce insanımızın ölümüne, bir o kadar insanımızın yaralanmasına, 300 bin konutun hasar görmesine ve milyarlarca liralık maddi kayba neden oldu. Ülke genelinde hayatını kaybeden binlerce vatandaşımızın arasında, Sivrihisar Caddesi üzerinde yer alan Tarhan Apartmanı’nın yıkılması sonucu hayatını kaybeden 33 vatandaşımız da yer alıyor. Aradan geçen yıllara rağmen acılar tazeliğini koruyor. Kaybettiğimiz her vatandaşımızın acısı içimizi sızlatmaya devam ediyor. Halkımızın deprem tehlikesinin yanı sıra, deprem riskinin azaltılması, yerleşim-yapılaşma konusunda bilinçlendirilerek, duyarlı toplum bilincinin yerleştirilmesi çalışmalarımız devam ediyor. 17 Ağustos 1999 Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onları asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

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