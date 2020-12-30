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Başkan Ataç’tan 2021 mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.12.2020 15:43 | Son Güncelleme

2021 yılı için kutlama mesajı yayımlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan 2021 mesajı

2021 yılı için kutlama mesajı yayımlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Üreten ve mutlu bir Türkiye hayalini yaşatacağımız sağlıklı bir yıl diliyorum” dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yayımladığı 2021 kutlama mesajında, zor bir senenin geride kaldığını kaydetti. Mesajında 2021’in tüm dünyaya sağlık getirmesini temenni eden Başkan Ataç, “2020 yılı ekonomi, sosyal yaşam ve sağlık yönünden tüm dünyada çok kötü bir yıl olarak geride kaldı. Toplum olarak pandemi sürecini göğüslediğimiz 2020’de, yaşadığımız büyük zorluklar ve verdiğimiz önemli kayıplar oldu. Koronavirüsün ülkemizde görülmesi ile birlikte vakit kaybetmeden bu yönde çalışmalara ağırlık verdik. İlaçlama, maske üretimi, mahallelerimizde temizlik çalışmaları, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için evlere sıcak yemek servisi, bilinçlendirme ve denetleme çalışmaları gibi faaliyetleri yoğun bir tempo ve başarı ile sürdürdük. 2021’den ise sağlık, ekonominin iyileşmesi, hoşgörü, sosyalleşme gibi önemli beklentilerimiz var. Diliyorum ki bu yıl ile birlikte çok daha güzel günlere kavuşuruz. Bu duygu ve düşünceler ile geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, hoşgörünün yüceltildiği, üreten ve mutlu bir Türkiye hayalini yaşatacağımız sağlıklı bir yıl diliyorum” sözlerini kullandı.

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