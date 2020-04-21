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Başkan Ataç’tan 23 Nisan mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan 23 Nisan mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 10’üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ataç mesajında, 23 Nisan’ın yüzyıllara meydan okuyan bir devrim, bir aydınlanma olduğunu kaydetti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100 yılını yayımladığı mesaj ile kutladı.
Mesajında 23 Nisan’ın yüzyıllara meydan okuyan bir aydınlanma olduğunu ifade eden Başkan Ataç, “Kurtuluş Savaşımız iç içe geçmiş iki cephede verildi; bir yandan istilacılara, diğer yandan ise emperyalizm ile yan yana hareket eden yerli işbirlikçilerine karşı büyük ve zorlu bir savaş verildi. 23 Nisan bu açıdan yüzyıllara meydan okuyan bir devrimdir, bir aydınlanmadır. 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde toplumun farklı sosyolojik, kültürel ve düşünsel yapılarına mensup ama yüreği vatanın kurtuluşu için çırpınan yurtseverlerin bir araya geldiği gündür. Köylüsünden işçisine, gazetecisinden askerine, köy ağasından din adamına kadar insanımızın her türlü tehlikeyi göze alarak Ankara’ya koştuğu bir gündür. Bundan 100 yıl önce, 23 Nisan 1920’de halkın temsilcilerinin bir araya gelmesiyle Türk tarihinin en mümtaz kurumu olan TBMM açıldı ve ‘egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu’ vurgulandı. Bu tarihte sadece TBMM açılmadı, yeni bir devletin de temelleri atıldı. Yeni Türk Devleti, ulusal egemenliğe dayanan, demokratik ve bağımsız bir niteliğe sahiptir. 23 Nisan bu siyasal devrimin adıdır. Aydınlanmacıdır. Eşitliği, özgürlüğü, laikliği ve insana saygıyı amaçlar. 23 Nisan bir umuttur, gelecektir. Bu nedenle Atatürk’ümüz bu günü de çocuklara armağan etmişti. Ulusal egemenlik ve Çocuk bayramı olarak kutlanmasını istemişti. Ben de bu duygu ve düşünceler ile başta başımızın tacı olan çocuklarımızın 23 Nisan’ını kutluyor, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ile anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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Odunpazari
Nehir Eczanesi
Tepebasi
Ermiş Eczanesi
Tepebasi
Tiryaki Eczanesi
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Polen Eczanesi
Odunpazari
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