YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Ataç’tan Anneler Günü mesajı

Başkan Ataç’tan Anneler Günü mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.05.2020 16:17 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan Anneler Günü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Annelerimizin en kıymetli varlıkları şüphesiz ki evlatlarıdır. Bizler de annelerimizin yanı sıra evlatlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Anneler Günü açıklamasında annelerimizin dünyanın en kutsal görevini üstlenerek bizlere sevmeyi, hoşgörüyü ve fedakarlığı öğrettiğini belirtti.
Başkan Ataç açıklamasında, “Dünyanın en kutsal görevini üstlenen annelerimiz sevginin, hoşgörünün ve fedakarlığın ne olduğunu bizlere anlatan biricik varlıklarımızdır. Bir insan merhameti, paylaşmayı ve vatan sevgisini ilk önce annesinden öğrenir. Öyle ki; bazen bir anne, Zübeyde Hanım örneğinde olduğu gibi bir ulusun makus talihini değiştirecek Mustafa Kemal Atatürk gibi bir evlat yetiştirir. Elbette anne sevgisi bir güne sığdırılamayacak kadar engin ve büyüktür. Gece gündüz demeden özveriyle bizleri yetiştiren annelerimizin mutluluğu ise ancak evlatlarının mutluluğu ile mümkündür. Annelerimizin en kıymetli varlıkları şüphesiz ki evlatlarıdır. Bizler de annelerimizin yanı sıra evlatlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Başta şehitlerimizin annelerimiz olmak üzere, fedakarlık ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren, aydınlık Türkiye için mücadele eden, her biri birer sevgi timsali bütün annelerimizin gününü kutluyor, her birine ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum” sözlerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Eskişehir Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:44
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:05
Yatsı
21:37

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Batmaz Eczanesi
Tepebasi
Sunay Eczanesi
Tepebasi
Vadi Eczanesi
Odunpazari
Ziyapaşa Eczanesi
Odunpazari
İstiklal Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Eskişehir Türk Ocağı’in online yapılan ’Ramazan Konferansları’

Eskişehir Türk Ocağı’in online yapılan ’Ramazan Konferansları’

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.