Başkan Ataç’tan başarılı öğrenciye tebrik

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, üniversiteye giriş sınavında yerleştirme eşit ağırlık puan türünde Eskişehir 1’incisi ve Türkiye 105’incisi olmayı başaran Mehmet Atalay Övez ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli başarılı öğrenciler ile bulaşmaya devam ediyor. Üniversiteye giriş sınavında Eskişehir 1’incisi ve Türkiye 105’incisi olma başarısı gösteren Mehmet Atalay Övez de Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Mehmet Atalay Övez, yaşadığı mutluluğu Başkan Ataç ile paylaştı. Anne Övez, “Atalay’ın başarısı bizim için gurur verici bir olay. Bu sevinç ve gururumuzu Başkanımız Ahmet Ataç ile de paylaşmak istedik. Kendisine misafirperverliği için teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da Mehmet Atalay Övez ve annesi Gülhan Övez’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Ataç, “Öğrencilerimiz çok zorlu ve stresli bir dönemde sınava hazırlandı. Gayretle ve disiplinle çalışan herkes, karşılığını elde ettiği başarı ile muhakkak alacaktır. Ben de sevgili öğrencimiz ve ailesini tebrik ediyor ve üniversite hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Ataç başarılı öğrenciye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Nutuk’u hediye etti.



