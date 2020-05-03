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Başkan Ataç’tan Basın Özgürlüğü Günü mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.05.2020 14:32 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında basın özgürlüğünün demokrasilerin olmazsa olmazı olduğuna vurgu yapan Başkan Ataç, “3 Mayıs, Birleşmiş Milletler tarafından, 1993 yılında özgür ve bağımsız bir basın için Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul edilmiş ve tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaktadır. Her türlü olumsuz şarta rağmen fedakarca görev yapan basın mensuplarının, koronavirüs ile mücadele sürecinde de sorumlulukları arttı. Toplumun haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için her şart altında görevlerini yapan haberciler, bu salgın döneminde de canla, başla görevini sürdürmekte. Tüm olumsuzluklara rağmen, görevini meslek etiğine uygun ve ilkeli şekilde yapan tüm basın mensuplarımızı selamlıyor, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:12
Sabah
05:49
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:01
Yatsı
21:31

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Gökmeydan Eczanesi
Odunpazari
Gözde Eczanesi
Tepebasi
Kayra Eczanesi
Tepebasi
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Yurt Eczanesi
Odunpazari
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
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