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Başkan Ataç’tan Bayar’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.02.2020 10:52 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirli yardımsever iş adamı Tayfur Bayar’ı ziyaret etti.Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın Eskişehirliler ile bir araya geldiği ev ziyaretleri sürüyor.

Başkan Ataç’tan Bayar’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirli yardımsever iş adamı Tayfur Bayar’ı ziyaret etti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın Eskişehirliler ile bir araya geldiği ev ziyaretleri sürüyor. Başkan Ataç, son olarak Eskişehir’in yardımsever simalarından iş adamı Tayfur Bayar ve eşi Gülay Bayar’ı evinde ziyaret etti. Tepebaşı Belediye Meclis üyesi Nazan Erşahin’in de bulunduğu ziyarette Başkan Ataç ve Bayar, uzun süre sohbet etti. Ayrıca Bayar’ın sağlık durumu hakkında da bilgiler alan Başkan Ataç, sağlıklı günler temennisinde bulundu.
Ziyarete ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Bugün çok değerli büyüklerim, baba dostlarım ile bir araya geldim. Çok güzel bir sohbet oldu, eskileri konuştuk. Aynı zamanda geleceğe dair de fikir alışverişinde bulunduk. Büyüğümüz Tayfur Bayar, Eskişehir için çok değerli bir kişilik. Kendilerine sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Ataç’ı ağırlamaktan duyduğu mutluluğu belirten Tayfur Bayar ise “Bugün Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç, bizleri ziyaret ederek mutluluk verdi. Güzel şeyler konuştuk, yaptığı işlerde kendisine başarılarının devamını diliyoruz” dedi.
Öte yandan günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile ziyaret sona erdi.

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