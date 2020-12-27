YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Ataç’tan ESKİ Genel Müdürü Şekerci’ye ziyaret

Başkan Ataç’tan ESKİ Genel Müdürü Şekerci’ye ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.12.2020 13:58 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan ESKİ Genel Müdürü Şekerci’ye ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ESKİ Genel Müdürü Ahmet Şekerci’ye ziyarette bulundu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kentteki kurumların yöneticileri ile temaslarını sürdürüyor. Başkan Ataç bu kapsamda Eskişehir Su Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Ahmet Şekerci’yi ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde Başkan Ataç, ESKİ’nin kent için çok önemli bir kurum olduğunu ifade ederek Şekerci’ye çalışmalarında başarılar diledi. Şekerci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Ataç’a teşekkür etti.
Buluşma sonunda Başkan Ataç, “Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir” kitabını Şekerci’ye armağan etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Eskişehir Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
06:41
Sabah
08:11
Öğle
13:04
İkindi
15:26
Akşam
17:47
Yatsı
19:12

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

Ata Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
271220200830281220200830nobetci
Ata Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
271220200830281220200830nobetci
Ata Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
271220200830281220200830nobetci
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.