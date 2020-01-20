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  4. Başkan Ataç’tan Hayrettin Karaca mesajı

Başkan Ataç’tan Hayrettin Karaca mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan Hayrettin Karaca mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hayatını kaybeden TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca için bir taziye mesajı yayımladı.
Hayrettin Karaca’nın hayatını kaybetmesi üzerine mesaj yayımlayan Ataç,şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (TEMA) Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın vefat haberini derin bir üzüntü ile almış bulunuyorum. Karaca, doğa sevgisiyle tüm insanlığa örnek bir kişilik olmak ile birlikte benim de çok sevdiğim bir büyüğüm idi. Karaca’nın adını kentimizin en güzide alanlarından biri olan “Toprak Dede Hayrettin Karaca” parkında, 2011 yılında yaptığımız açılıştan bugüne zaten yaşatıyorduk. Kendisini doğa sevgisinin yanı sıra örnek kişiliği ve güleryüzü ile hatırlayacağız. Bu duygular ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “Orman Kahramanı” seçilen ‘Toprak Dede’ye Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine ise başsağlığı dileklerimi sunuyorum.”

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