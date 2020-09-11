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Başkan Ataç’tan İl Jandarma Komutanı Atasoy’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.09.2020 15:58 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan İl Jandarma Komutanı Atasoy’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, görevine yeni atanan Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte görev yapan kolluk kuvvetlerinin yöneticileriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor.
Başkan Ataç son olarak göreve yeni atanan Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’u makamında ziyaret etti. Ziyarette hayırlı olsun temennilerini ileten Ataç, Atasoy’a görevinde başarılar diledi.
İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy da, ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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