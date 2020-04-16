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Başkan Ataç’tan Köy Enstitüleri mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.04.2020 15:02 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan Köy Enstitüleri mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Köy Enstitülerinin 80’inci kuruluş yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Anadolu’nun aydınlanma ışığı Köy Enstitülerinin 80’inci kuruluş yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Köy Enstitülerinin ilerici ve aydınlanmacı geleneğine sahip çıkıldığını belirtti.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, öğretmenlerden isteği olan “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller” yetiştirebilmesi için, Köy Enstitülerinin çok değerli bir örnek olduğunu kaydeden Başkan Ataç mesajında, “Bugün Köy Enstitüsü ruhunu yeniden yakalayabilmemiz ancak çağdaş, üretken ve demokratik eğitim yöntemini ulusal eğitim sistemimizin her aşamasına uygulamalıyız. Böylelikle eleştiren, sorgulayan çağdaş bireyler yetiştirebiliriz. Üretken ve yaratıcılığın desteklendiği eğitim anlayışı bugün yaşadığımız eğitim sorunlarının da çözümü olacaktır. Bu sayede Atatürk’ün öğretmenlerden istediği ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesilleri yetiştirebiliriz. 80. kuruluş yılında Köy Enstitülerinin ilerici ve aydınlanmacı geleneğine sahip çıkıyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Tepebaşı Kent Enstitüsü ile amacımız; Köy Enstitülerinin felsefesi, heyecan ve ruhunu vatandaşlarımıza yaşatmak, cumhuriyetin, aydınlanmanın ateşini yeniden yakmak, ülkemizin geleceğine umut ve ışık olabilmektir. Köy Enstitülerinin mimarları Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç’tan, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten devraldığımız sorumluluk ile aydınlık bir ülke için çabalamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile Köy Enstitülerinin kurucularını, bu büyük yapıtta emeği olan, hayat veren ve mezun olduktan sonra köyünde ve kasabasında kendisini halkına hizmet etmeye adamış, Köy Enstitüsü çıkışlı bütün öğretmenlerimizi saygı ile anıyor, halen hayatta olan öğretmenlerimize sağlıklı ve uzun bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

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