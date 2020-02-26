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Başkan Ataç’tan Regaip Kandili mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.02.2020 14:53 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan Regaip Kandili mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Ataç’ın mesajı şu şekilde:
"Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da yoğun yaşandığı, üç ayların ve Regaip Kandili’nin tüm Müslüman alemi ile birlikte Eskişehir’imize hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygular ile tüm hemşehrilerimin kandilini kutluyor; ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa esenlikler, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

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