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Başkan Ataç’tan Yunus Emre mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.05.2020 14:42 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan Yunus Emre mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Yunus’un kenti Eskişehir, hoşgörü ve sanatın merkezi olarak anılmaya devam edecek” dedi.
Mesajında, Yunus Emre’nin felsefe ve hoşgörüsünün, günümüzde Eskişehir’den yayılmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Ataç, “Bu topraklardaki köklerimizin, geçmişimizin en büyük iftihar kaynaklarından biri olan Yunus Emre’nin, gençlerimiz tarafından anlaşılması ve kavranması büyük önem taşıyor. Eskişehir’in Yunus gibi bir değeri varken, hepimizin o değeri anlayarak sahip çıkması gerekiyor. Yunus; sevgi, hoşgörü, tasavvuf, ozan, bilgelik, şefkat, anlayış, öz Türkçe demek... Biz de bu değerlerin bilincinde, Yunus Emre’nin ismini en büyük merkezlerimizden biri olan Yunus Emre Spor Tesisleri’nin yanı sıra 9 kez düzenlediğimiz Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması etkinliklerimiz ile yaşatıyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile asırların unutturamadığı ozanımız Yunus Emre’yi saygı ile anıyor, sağlıklı günler diliyorum” sözlerini kullandı.

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Elif Öztürk Eczanesi
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