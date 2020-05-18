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Başkan Atasoy yayınladığı mesaj ile 19 Mayıs’ı kutladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.05.2020 17:35 | Son Güncelleme

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy yayınladığı mesaj ile 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.Başkan Atasoy yayınladığı mesajında, 19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak ülkemize ve bağımsızlığına göz diken hainlere karşı milli mücadeleyi fiilen başlattığını hatırlattı.19 Mayıs’ın milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanışı olduğunu söyleyen Başkan Atasoy mesajında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’dan başlattığı bu tarihi yürüyüş ile halkımızın boyunduruk altında yaşamayacağını bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Başkan Atasoy yayınladığı mesaj ile 19 Mayıs’ı kutladı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy yayınladığı mesaj ile 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
Başkan Atasoy yayınladığı mesajında, 19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak ülkemize ve bağımsızlığına göz diken hainlere karşı milli mücadeleyi fiilen başlattığını hatırlattı.
19 Mayıs’ın milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanışı olduğunu söyleyen Başkan Atasoy mesajında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’dan başlattığı bu tarihi yürüyüş ile halkımızın boyunduruk altında yaşamayacağını bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Atatürk milli mücadele sonrası, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, egemenliğimizi ve Cumhuriyetimizi gençlerimize emanet etmiştir. Gençlerimizin dün olduğu gibi bugün de kendilerine tevdi edilen bu ulvi görevi yerine getireceklerine, özgürlük ve bağımsızlığımıza kast edenlere karşı her türlü imkan ve şartta ülkemizi koruyacaklarına olan güvenimiz ve inancımız tamdır. Gençlerimizin beklentilerini, hayallerini gerçekleştirmek için, onların yaşamaktan onur duyacakları bir gelecek inşa etmek için, gençlerle el ele vererek ülkemizi daha ileriye taşımak için her zaman onlarla gönül birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin ülkemizin geleceğine dair üstleneceği sorumluluğu taşıyacak şekilde yetişmeleri için her türlü desteği onlara sağlamaya devam edeceğiz. 19 Mayıs 1919’un 101. yılında Atatürk’ü, milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını, aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
20:25
Yatsı
22:05

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
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Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
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