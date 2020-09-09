YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Atay, “Azim ve kararlılıkla sahip çıkıyoruz”

Başkan Atay, “Azim ve kararlılıkla sahip çıkıyoruz”

AYDIN HABERLERİ  | 09.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 97.

Başkan Atay, “Azim ve kararlılıkla sahip çıkıyoruz”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 97. Kuruluş yıl dönümünde sosyal medya üzerinden mesaj yayımladı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne kazanımlarını vurgulayan başkan Atay’ın yayınladığı mesajda “Ulu Önderimiz ve ilk Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim iki büyük eserim vardır. Biri Cumhuriyet diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir” şiarıyla 97 Yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne aynı azim ve kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi sadece siyasi bir parti olmanın ötesinde atamızın bizlere bıraktığı büyük bir mirastır. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasimizin geçmişten günümüze önemli kazanımları olan; kadına seçme ve seçilme hakkını, Parlamenter demokrasiyi ve çok partili hayata geçişi bizlere armağan etmiştir. Ülkemizin en köklü partisi olma özelliğine sahip partimizin kuruluş felsefesi halk egemenliği, tam bağımsızlık, özgürlük ve modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olma üzerine kuruludur. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin umut kaynağıdır. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi memleketimiz için hizmet etme aşkımızın da kaynağıdır. Partimizin kuruluşunun 97. Yıl dönümünde başta kurucu genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, önceki genel başkanlarımızı saygıyla anıyor, partimize emek harcayan her üyemize, il ve ilçe örgütlerimize en içten saygılarımı sunuyorum” sözleri yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı

Aydın Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
05:15
Sabah
06:38
Öğle
13:11
İkindi
16:45
Akşam
19:34
Yatsı
20:51

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

İstanbul Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Aydın'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Aydın'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Atb Bilim Ve Sanat Merkezi Öğrencilerle Buluştu
Atb Bilim Ve Sanat Merkezi Öğrencilerle Buluştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.