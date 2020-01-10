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  4. Başkan Atay basın emekçileri ile bir araya geldi

Başkan Atay basın emekçileri ile bir araya geldi

AYDIN HABERLERİ  | 10.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aydın’da görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Etkinlikte konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay zorlu şartlar altında gece gündüz demeden, her yerde haber yapmak için emek veren basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti. Atay, “Yerel medya korkusuzca direniyor. Bu nedenle siz geleceğimiz için çok önemlisiniz. Bu yüzden sizlerin bu gününü çok içtenlikle kutluyorum. Aleyhime yazılarda yazılabilir verilemeyecek hiçbir hesabım yok. Ben yapılacak olan hizmetlere yardımcı olan haberlere şükran duyuyorum. Sizler bize eksikleri bildireceksiniz ve biz o eksikleri gidereceğiz. Birlikte kamu görevi yapıyoruz. Siz toplumun haber alma hakkını en iyi şekilde kullandıran kişilersiniz. Sizlerin yaptığı görev hele bu şartlarda görev çok kutsaldır. Çocukluklarımız için özgürlüğümüz ve geleceğimiz için sizleri basın özgürlüğünü yaşatmak zorundayız. Biz sizlerin de sendikalı olup haklarınızın hiçbir kimse tarafından gasp edilmeyeceği bir ortamın ülkeye egemen olmasını istiyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz” dedi.

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İkindi
15:53
Akşam
18:14
Yatsı
19:35

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Cinalı Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Kulakoğlu Eczanesi
Nazilli
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