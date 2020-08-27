Başkan Atay çalışmaları yerinde inceledi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz günlerde yenileme ve düzenleme çalışmalarına başlanılan Meşrutiyet Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmaları sona eren Meşrutiyet Mahallesi’nde yol, kaldırım bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarına başlamıştı. Başkan Atay, devam eden çalışmalar ile ilgili saha personellerinden çalışamalar hakkında bilgiler alarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Başkan Atay, Meşrutiyet Mahallesi’ndeki inceleme çalışmaları sırasında saha personellerine, “Sizlerden titiz bir çalışma bekliyorum. Size, belediyemize ve en önemlisi mahallemize yakışacak bir çalışma gerçekleştirmeliyiz. Tüm ilçe gibi bu sokak da hepimizin. Çalışırken benimsemenizi ve hassasiyet göstermenizi istiyorum” dedi.

Balkonlarından Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile selamlaşan mahalle sakinleri devam eden çalışmalar ile ilgili memnun olduklarını dile getirerek, saha çalışanlarına ve Başkan Atay’a teşekkürlerini ilettiler. Kent genelinde çalışmalarına hızla devam eden Efeler Belediyesi’nin altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

