YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Atay çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Atay çalışmaları yerinde inceledi

AYDIN HABERLERİ  | 27.08.2020 09:05 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz günlerde yenileme ve düzenleme çalışmalarına başlanılan Meşrutiyet Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmaları sona eren Meşrutiyet Mahallesi’nde yol, kaldırım bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarına başlamıştı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz günlerde yenileme ve düzenleme çalışmalarına başlanılan Meşrutiyet Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.
Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmaları sona eren Meşrutiyet Mahallesi’nde yol, kaldırım bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarına başlamıştı. Başkan Atay, devam eden çalışmalar ile ilgili saha personellerinden çalışamalar hakkında bilgiler alarak vatandaşların taleplerini dinledi.
Başkan Atay, Meşrutiyet Mahallesi’ndeki inceleme çalışmaları sırasında saha personellerine, “Sizlerden titiz bir çalışma bekliyorum. Size, belediyemize ve en önemlisi mahallemize yakışacak bir çalışma gerçekleştirmeliyiz. Tüm ilçe gibi bu sokak da hepimizin. Çalışırken benimsemenizi ve hassasiyet göstermenizi istiyorum” dedi.
Balkonlarından Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile selamlaşan mahalle sakinleri devam eden çalışmalar ile ilgili memnun olduklarını dile getirerek, saha çalışanlarına ve Başkan Atay’a teşekkürlerini ilettiler. Kent genelinde çalışmalarına hızla devam eden Efeler Belediyesi’nin altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi? Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi?
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
Adana’da korona virüse karşı ek tedbirler
Adana’da korona virüse karşı ek tedbirler
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Kastamonu’da Sağlıklı Yaşam Merkezi için ilk adım atılıyor
Kastamonu’da Sağlıklı Yaşam Merkezi için ilk adım atılıyor
Dükkancık Mescidi görevli bekliyor
Dükkancık Mescidi görevli bekliyor
İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir Şehir Hastanesinin yoğun bakım servisini ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir Şehir Hastanesinin yoğun bakım servisini ziyaret etti.

Aydın Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
05:01
Sabah
06:27
Öğle
13:15
İkindi
16:56
Akşam
19:53
Yatsı
21:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Aysen Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Nazilli Esenköy’de yol çalışmaları tamamlandı
Nazilli Esenköy’de yol çalışmaları tamamlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.