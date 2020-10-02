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Başkan Atay, çalışmaları yerinde inceledi

AYDIN HABERLERİ  | 02.10.2020 12:52 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ilçe genelinde yapımı devam eden çalışmaları denetleyerek, gelinen son nokta hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.
Efeler Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19’la mücadele kapsamında kentin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını devam ettirirken bir yandan da Başkan Atay’ın projelerini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Efeler’in estetik açıdan daha güzel ve daha modern bir görünüme kavuşması için özveriyle çalışan personelleri ziyaret eden Başkan Atay, ‘Matematik ve Bilim Parkı’ yapım çalışmalarını, ‘Efebakkal’ yapım çalışmalarını ve ‘Kitap Kafe’ yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu. Projeler üzerinde inceleme yapan Başkan Atay, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.
Matematik Parkı ve Bilim Parkı, Efebakkal ve Kitap kafe yapım sahalarında incelemelerde bulunan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “ Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarımıza devam ederken aynı zamanda da projelerimizi hayata geçirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Çalışma arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yapımı devam eden projelerimiz tamamlandığı zaman Efeler’e büyük değer kazandıracağına inanıyoruz” dedi.

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