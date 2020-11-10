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Başkan Atay, CHP İl Gençlik Kolları’nın etkinliğine katıldı

AYDIN HABERLERİ  | 10.11.2020 17:22 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Gençlik Kolları, Cumhuriyet’in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82.

Başkan Atay, CHP İl Gençlik Kolları’nın etkinliğine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Gençlik Kolları, Cumhuriyet’in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82. ölüm yıldönümünde vatandaşa Nutuk, Atatürk temalı kitap ayracı ve Türk Bayrağı dağıttı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşen, Atatürk’ün resimlerinin de sergilendiği etkinliğe katıldı. CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, Başkan Atay’a etkinlik hakkında bilgi vererek, Nutuk takdim etti. Başkan Atay, Atatürk’ün Nutuk’ta geçen “Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir” sözünü hatırlatarak, “Mustafa Kemal Atatürk, yok edilen bir halkı kendi toprakları üzerinde dimdik ayağa kaldırarak, çağına uygun bir yaşam kültürü ile donattı. O’nun devrimleri ve fikirleri daima zihnimizde olacak ve ölümsüz fikirleri dün olduğu gibi bugün, yarın ve daima yolumuzu ışıklandıracaktır. Atamızı; siren sesini duyunca çarpan her çocuğun yüreğinde, gençlerin şiir okurken dökülen her bir damla gözyaşında, saygı duruşunda 1 dakika boyunca duran hayatta, kısacası her alanda yaşıyoruz. Tek gerçek varsa; o da Atatürk’ler ölmez” diye konuştu.

Başkan Atay, CHP İl Gençlik Kolları’nın etkinliğine katıldı

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