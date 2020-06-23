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Başkan Atay Girne Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

AYDIN HABERLERİ  | 23.06.2020 15:35 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Mahalle toplantılarına devam ediyor. Başkan Atay, düzenlenen ziyarette Girne Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, göreve başladığı 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nin ardından rutin haline getirdiği mahalle buluşmalarına, korona virüs salgını sebebiyle ara vermişti. Salgında normalleşme döneminin başlamasıyla beraber Başkan Atay, Efeler halkı ile buluşmalarına kaldığı yerden tekrar başladı.
Beraberindeki birim müdürleriyle birlikte Girne Mahallesi’ndeki Ceylankent Sitesi’ni ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a, Girne Mahallesi Muhtarı Şule Cıvkaroğlu da eşlik etti. Başkan Atay, gerçekleştirdiği ziyarette mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini dikkatle dinledi. Seçim öncesi Girne Mahallesi’nde yapılan toplantıda kalabalık şekilde ağırlandığını hatırlatan Başkan Atay, “Seçimden sonra gelip tekrar birlikte olacağımızı, sorunları ve taleplerinizi dinleyeceğimizi söylemiştim. Şimdi tekrar bir aradayız, yapılması gerekenleri ve isteklerinizi sizden dinlemek için buradayız. Daha önce yapacağımız çalışmaları sizlerle paylaşmıştık. Onların bir kısmını gerçekleştirdik bir kısmına da planlamalar dahilinde yapmaya devam ediyoruz. Gündüz bakımevimizi yaptık bir tane daha açacağız. Ege Bölgesi’nin en büyük otizm merkezini kuracağız. En önemlisi eski minibüs garajına otopark üstüne de çarşı yapacağız. Sizler için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Başkan Atay’a, Girne Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarından memnun olduklarını söyleyen yaşlı bir çift ise “Genç, dinamik, pırıl pırıl çalışanlarınız var, yolumuz bozukken bir-iki defa yürüme zorluğu nedeniyle düştük ama şimdi ekibinizin yaptığı çalışmalardan sonra yolumuzdan çok memnunuz, teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Efeler Belediyesi’nin halkla ilişkiler birimi Efe Masa’nın da hazır bulunduğu toplantı korona virüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirildi. Katılımcılar girişte ellerini dezenfekte etti. Efe Masa çalışanları da maske desteğinde bulundu.

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