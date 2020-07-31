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Başkan Atay, kurban kesim alanlarını gezdi

AYDIN HABERLERİ  | 31.07.2020 15:34 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kurban Bayramının birinci günü çalışanlarıyla birlikte kurban kesim alanlarında yoğun mesai harcadı.Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kurban Bayramının birinci günü çalışanlarıyla birlikte kurban kesim alanlarında yoğun mesai harcadı.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ilçe genelinde belirlenen kurban kesim alanlarında vatandaşlarla bayramlaştı. Sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan Başkan Atay, “ Öncelikle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum. Pandemi sebebiyle ilk defa bu şekilde bir kurban bayramı geçiriyoruz. Sağlığımız için uymamız gereken kurallar var. Biz hayvan satış noktalarında ve kesim alanlarında her türlü önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızdan da öncelikli isteğimiz zabıta müdürlüğü ekiplerimizin uyarılarına uymalarıdır” diye konuştu.
Başkan Atay’ın talimatıyla Efeler Belediyesi’nin halkla ilişkiler birimi “Efe Masa” kurban kesim alanları ve hayvan satış noktalarında, korona virüs riskine karşı vatandaşlara ateş ölçümü yaptı ve el dezenfektanı dağıttı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri kesim alanlarında sürekli olarak dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri alanlarda hayvansal atıklar sebebiyle bakteri oluşumunu önlemek amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi. Öte yandan Efeler Belediyesi’ne ait ikram araçları kurban kesim noktalarında vatandaşlara çay, kahve, meşrubat ve su ikramında bulundu.

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