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Başkan Atay; “Ölmüşlerimize saygısızlık edenler, umarım en kısa sürede yakalanır”

AYDIN HABERLERİ  | 16.06.2020 15:57 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Kemer Mezarlığı’nda bulunan 20 adet çeşmenin çalınması üzerine yaptığı açıklamada, “Umarım biran önce vatandaşlarımıza ve ölmüşlerimize saygısızlık edenler en kısa sürede tespit edilir ve gerekli cezayı alırlar” dedi.
Efeler Belediyesi hizmet sorumluluk alanında bulunan Kemer Mezarlığı’nda, çeşmeler kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılarak kullanılmaz hale getirildi.
Geçtiğimiz Mart ayında Efeler Belediyesi, Aydın Emlak ve İnşaatçılar Odası ile mezar kabirlerinin ve Hayratların kontrollü yapılabilmesi için protokol imzalamıştı. Protokol sonucunda hiçbir mermer ustası kaçak ya da zamanından önce mermer yapımı gerçekleştiremeyecek ve mezar üstü makberler mutlaka mezarlıklardaki istikametlere uyularak yapılması kararlaştırılmıştı.Dün öğlen saatlerinde Efeler Belediyesi, Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası ve Efeler’de hizmet veren mermer ustaları ile Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda Efelerli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için bir toplantı gerçekleşmişti. Toplantının gerçekleştiği vakitte, Efeler Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Kemer Mezarlığı’nda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çeşmelere zarar verilerek kullanılmaz hale getirildi. Hayrat olarak yapılan çeşmelerin yaklaşık 20’sinin çalındığı öğrenildi.
Konuyla ilgili konuşan Başkan Atay, “ Yaşanılan olay gerçekten bizleri çok üzmüştür. Mezarlıkta bulunan hayrat çeşmelerini kıranlar vatandaşlarımıza ve ölmüşlerimize büyük bir saygısızlık yapmışlardır. Mezarlıklarımızın daha güvenli ve daha temiz bir yer olması için Belediye ekiplerimiz çalışıyor. Umarım biran önce vatandaşlarımıza ve ölmüşlerimize saygısızlık edenler en kısa sürede tespit edilir ve gerekli cezayı alırlar” dedi.
Kemer Mezarlığında ki yaklaşık 20 çeşmenin ortadan kaybolmasının ardından Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü yaşanılan olayla ilgili yasal işlem başlatılması için ilçe emniyet müdürlüğüne müracaatta bulundu.

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