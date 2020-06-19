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Başkan Atay, Tabakhane Deresi temizlik çalışmalarını inceledi

AYDIN HABERLERİ  | 19.06.2020 09:43 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait olan Tabakhane Deresi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler Belediyesi’nin hafta başında Paşa Yaylası’nda başlayıp Menderes Nehri’ne dökülen Tabakhane Deresi’nde başlattığı temizlik çalışmalarıyla ilgili denetimde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında Başkan Atay’a, Efeler Belediyesi birim müdürleri tarafından bilgi verildi.
Efeler için çalışan tüm personeline teşekkür ettiğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için dereleri temizlediklerini söyledi. Yapılan dere temizliği çalışmaları ile halk sağlığını tehdit eden koşulları ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Atay, “Dere yataklarının bakımsız ve kirli olması bakteri oluşumuna ve sel riskine sebep oluyor. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Halkımızın sağlığını tehdit eden tüm unsurlarla mücadele ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımız Efeler’i ortadan ikiye ayıran Tabakhane Deresi’nde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Dereye atılan yabancı maddeler ve yabani otlar temizleniyor. Efelerli vatandaşlarımızdan da isteğimiz çevreye çöp atanları uyarmalarıdır” dedi.
Tabakhane Deresi etrafında yaşayan vatandaşlar gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirip, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a teşekkür etti.

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