YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Atay yağışta zarar gören Dalama Yeniköy Mahallesi’ni ziyaret etti

Başkan Atay yağışta zarar gören Dalama Yeniköy Mahallesi’ni ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 10.08.2020 09:23 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası zarar gören Dalama Yeniköy Mahallesi’ne ziyarette bulundu.Başkan Atay’ın talimatıyla Efeler Belediyesi’ne ait iş makineleri Dalama Yeniköy Mahallesi’nde yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası zarar gören Dalama Yeniköy Mahallesi’ne ziyarette bulundu.
Başkan Atay’ın talimatıyla Efeler Belediyesi’ne ait iş makineleri Dalama Yeniköy Mahallesi’nde yol açma çalışması gerçekleştirdi. Sel sebebiyle mahallede elektriklerin kesilmesinden dolayı Başkan Atay mahalle sakinlerine mum dağıttı. İhtiyacı olan vatandaşlara damacana su ve gıda paketi dağıtıldı. Başkan Atay’a Efeler Belediyesi’nin tüm birim müdürleri ve Dalama Yeniköy Muhtarı Ali İnanç eşlik etti.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Öncelikle bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. 2020 yılı bize neredeyse bütün acıları yaşattı. Gerçekleşen aşırı yağış sebebiyle Dalama Yeniköy Mahallesi’nde bir felaketle karşı karşıya kaldık. Sel felaketinden dolayı evleri zarar gören vatandaşlarımızın konaklamaları için otel kiraladık. Gönül rahatlığıyla orada kalabilirler. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza erzak yardımında bulunacağız. Bütün mahallemizin elektrikleri kesildi. Belki çözüm değil ama bütün evlerimize geceyi karanlıkta geçirmesinler diye mum dağıttık. Hiç endişe etmeyin Efeler Belediyesi var” dedi.
Dalama Yeniköy Muhtarı Ali İnanç desteklerinden dolayı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Düzce'de silahlı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı

Düzce'de silahlı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Kepez Belediyesinden kadın girişimciler için bilgilendirme çalışması

Kepez Belediyesinden kadın girişimciler için bilgilendirme çalışması

BBP Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Kurşun seçildi

BBP Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Kurşun seçildi

Güzelhisar’a sosyal tesis geliyor

Güzelhisar’a sosyal tesis geliyor

Aydın Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:13
Öğle
13:19
İkindi
17:06
Akşam
20:15
Yatsı
21:41

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Aile Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Çondur Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Aydın’daki yangın kontrol altında

Aydın’daki yangın kontrol altında

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.