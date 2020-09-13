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Başkan Atay’dan çalışanlarına ’ikramiye’ jesti

AYDIN HABERLERİ  | 13.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altında bırakan Koronavirüs salgın hastalığı döneminde Efeler Belediyesi, pandemi sürecinde çalışan personele ikramiye verdi.Günden güne artan Korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte halk sağlığını ön planda tutarak, belediyenin asli görevlerine ek olarak dezenfekte ve hijyen çalışmalarını arttıran Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bir araştırma şirketinin geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğu anket sonuçlarına göre Türkiye’nin en başarılı ikinci ilçe belediye başkanı seçilmişti.“İşçi, emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum”Gerçekleştirilen ikramiye ödemeleri hakkında konuşan Başkan Atay, ”Pandemi süreci tüm kurumları etkilediği gibi Efeler Belediyesi’ni de olumsuz yönde etkiledi.

Başkan Atay’dan çalışanlarına ’ikramiye’ jesti

Tüm dünyayı etkisi altında bırakan Koronavirüs salgın hastalığı döneminde Efeler Belediyesi, pandemi sürecinde çalışan personele ikramiye verdi.
Günden güne artan Korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte halk sağlığını ön planda tutarak, belediyenin asli görevlerine ek olarak dezenfekte ve hijyen çalışmalarını arttıran Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bir araştırma şirketinin geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğu anket sonuçlarına göre Türkiye’nin en başarılı ikinci ilçe belediye başkanı seçilmişti.
“İşçi, emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum”
Gerçekleştirilen ikramiye ödemeleri hakkında konuşan Başkan Atay, ”Pandemi süreci tüm kurumları etkilediği gibi Efeler Belediyesi’ni de olumsuz yönde etkiledi. Gelirlerimiz düştü. Efeler Belediyesi olarak bu süreçte esnaflarımıza destek olmak için iş yerleri kapanan esnaflarımızdan işgaliye bedeli ve eğlence vergisi almadık. Bu süreçte çalışma arkadaşlarım yoğun mesai harcadı. Tüm birimlerimiz sosyal mesafe kurullarına uyarak ilçemizde salgın hastalığın yayılmaması için canla başla çalıştılar. Bizler de pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan çalışma arkadaşlarımıza ikramiye vermeyi uygun gördük. Bu süreçte çalışan tüm işçi, emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

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