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Başkan Atay’dan, Kızılcaköy’e ‘Köy pazarı’ müjdesi

AYDIN HABERLERİ  | 10.07.2020 15:23 | Son Güncelleme

Organik üretim ve organik ürün pazarlarının her geçen gün önem kazandığı ülkemizde Aydın yöresel ve organiklerin satışının yapılacağı bir pazara daha kavuşuyor.

Organik üretim ve organik ürün pazarlarının her geçen gün önem kazandığı ülkemizde Aydın yöresel ve organiklerin satışının yapılacağı bir pazara daha kavuşuyor. Birim müdürüleri ile birlikte Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy’e ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Kızılcaköy halkına ‘Köy pazarı’ müjdesi verdi.
Göreve geldiği günden bu yana sorumluluk sahasında yer alan yerleşim birimlerini sık sık ziyaret ederek hizmete sunulacak projeler için sık sık vatandaşların görüşüne başvuran Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, bugün Kızılcaköy Mahallesi sakinleri ile buluştu. Coşkuyla karşılanan Başkan Atay’a, Kızılcaköylü kadınlar tarafından üretilen ürünler hediye edildi.
“Sözümüzü yerine getirmek için buradayız”
Ziyaretlerinin sebebini, Kızılcaköy’de 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde yapımı için söz verdiği köylü pazarı olarak açıklayan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, “Kızılcaköy’ü kalkındırmak için, Kızılcaköylü kadınlarımızın ürettikleri ürünleri sergilemeleri ve kazanç sağlamaları için köylü pazarı kuracağız. Sizlere 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarımız sırasında söz vermiştik. Sözümüzü yerine getirmek için buradayız. Birim müdürlerimizle birlikte pazarımızı hangi alana kurabileceğimizi incelemeye geldik” diye konuştu.
Başkan Atay, köylü pazarının kurulacağı alanı, mahalle sakinlerinin kendi bünyelerinden seçecekleri temsilciler ile belediye birim müdürlerinin yapacakları istişare sonucu belirleyeceklerini söyledi. Verdikleri sözleri sırasıyla yerine getirdiklerini vurgulayan Başkan Atay, “Seçim döneminde söz vermiştik her şeye birlikte karar vereceğiz” dedi.
“Tepecikli kadınlar için de müjde verdi”
Kadınların üretime katılmalarına destek veren Başkan Atay, Tepecik Mahallesi’nde kurulacak yeni bir fabrikanın da müjdesini verdi. Fabrikanın 230 metrekarelik alan üzerinde 5 ayrı tesisten oluşacağını açıklayan Başkan Atay, “Tepecik Mahallemizde sadece kadınların çalışacağı bir fabrika kuruyoruz. Kurulacak fabrikada enginar, salça, turşu, ceviz ve kestane şekeri yapılacak. Efeler’de 25 milyon baş enginar üretiliyor. Bütün dünyaya bunu satacağız. Üreticilerin mallarının gerçek değerinde satılmasını sağlayacağız. Bu organizasyonla aracıları kaldırmayı hedefliyoruz. Üreticinin 40 kuruşa sattığı enginarın ve diğer ürünlerin gerçek değerinde satılmasını sağlayacağız. Ayrıca burada ürettiklerimizi ‘Efe Bakkal’ adında kuracağımız bakkallarda satacağız. ‘Pazara götürüp satabilecek miyim?’ kaygısı yaşamayacaksınız” diye konuştu.
Köylülerin Jeotermal enerjiye santrallerine karşı yürüttüğü politikaları da desteklediğini belirten Başkan Atay, bu konudaki mücadelesini kendisinin de sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

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