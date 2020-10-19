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Başkan Atay’dan Muhtarlar Günü’nde anlamlı ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 19.10.2020 16:56 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede görev yapan 4 kadın muhtarı makamlarında ziyaret ederek Muhtarlar Günü’nü kutladı.Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede görev yapan 4 kadın muhtarı makamlarında ziyaret ederek Muhtarlar Günü’nü kutladı.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Efeler’in Fatih, Mimar Sinan, Girne ve Mesudiye Mahallerinde görev yapan kadın muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarlara çiçek armağan eden Başkan Atay, “İlçemizde görev yapan kadın muhtarlara ayrıca önem veriyoruz. Türkiye’nin modern yüzünü temsil ediyorlar. Bu misyonla çalıştıkları için hepsine çok teşekkür ederiz. Halkımız kendilerinden çok memnun. Muhtarlarımıza, bütün taleplerinde destek oluyor, iş birliği ile çalışıyoruz. Tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun” diye konuştu.
Başkan Atay’ın ziyaretlerdeki ilk durağı Fatih Mahallesi oldu. Muhtar Yıldız Karataş Taşçıoğlu, kutlama ziyareti için duyduğu memnuniyeti şu ifadelerle dile getirdi; “Çok mutlu oldum, benim için sürpriz bir ziyaret oldu. Başka ilçelerdeki başkanlar, kadın muhtarları kutlama için ziyaret etmişti. Açıkça söyleyeyim biraz da kıskanmıştım. Siz bu ziyareti ilçemizde ilk defa gerçekleştirdiniz. Bu özel günde yaptığınız ziyaret, benim için çok anlamlı ve değeri hiçbir şey ile ölçülemez”
Girne Mahallesi Muhtarı Şule Çıvkaroğlu ise Başkan Atay’ın her zaman kendilerine destek olduğunu vurgulayarak, “Yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı çok teşekkür ederim, destekleriniz için sağ olun” diye konuştu. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu da “Sizin gibi değerli bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Siz her zaman bizim yanımızdasınız. Biz de sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Atay’ın ziyaret kapsamındaki son adresi Mesudiye Mahallesi Muhtarlığı oldu. Muhtar Funda Şenemre, Başkan Atay’ın mahallenin sorunları ile yakından ilgilendiğini kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyledi.

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