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Başkan Atay’dan sosyal mesafe hassasiyeti

AYDIN HABERLERİ  | 14.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sağlık çalışanları gibi yoğun çalışan belediye personellerini çalıştığı birimlerde ziyaret etti.Başkan Atay, Efeler Belediyesi çalışanlarını sosyal mesafelerini korumaları için uyardı ve fedakarca çalıştıkları için teşekkür etti.Başkan Atay, halkın hizmetine açık olan birim çalışanlarına “Çalışma arkadaşlarım Korona Virüs salgın hastalık sebebiyle ülkemiz zor bir süreçten geçiyor.

Başkan Atay’dan sosyal mesafe hassasiyeti

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sağlık çalışanları gibi yoğun çalışan belediye personellerini çalıştığı birimlerde ziyaret etti.
Başkan Atay, Efeler Belediyesi çalışanlarını sosyal mesafelerini korumaları için uyardı ve fedakarca çalıştıkları için teşekkür etti.
Başkan Atay, halkın hizmetine açık olan birim çalışanlarına “Çalışma arkadaşlarım Korona Virüs salgın hastalık sebebiyle ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bizde yerel yönetimler olarak hastalık riskini en aza indirmek için canla başla çalışıyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerden de bu süreçte sosyal mesafelerinizi koruma konusunda daha hassas olmanızı istiyorum. Sizlerden isteğim kendi sağlığınıza çok dikkat etmeniz. Bütün çalışma arkadaşlarımızın sağlığı benim için çok önemli“ diye konuştu.

Başkan Atay’dan sosyal mesafe hassasiyeti

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