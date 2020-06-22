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Başkan Atay’dan temizlik işleri personeline Babalar Günü ziyareti

AYDIN HABERLERİ  | 22.06.2020 09:33 | Son Güncelleme

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Babalar Günü dolayısıyla, Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personelleri ziyaret etti.Didim Belediyesi Garaj amirliğinde gerçekleşen ziyarete Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener, E.Öznur Gündoğdu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar’da katıldı.Tüm personelin Babalar Günü’nü kutlayan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Zorlu pandemi ile mücadele sürecinde, göstermiş oldukları özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı tüm personeli kutlayıp ve başarılarının devamını dileyerek kendilerine hediye takdim etti.Personelden Başkan Atabay’a hediyeDidim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personeller, Başkan Atabay’ın yapmış olduğu jestten dolayı teşekkür ederken Temizlik İşleri Müdürü Aslı Kıray, Babalar günü dolayısıyla tüm personel adına Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a hediye takdim etti.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Babalar Günü dolayısıyla, Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personelleri ziyaret etti.
Didim Belediyesi Garaj amirliğinde gerçekleşen ziyarete Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener, E.Öznur Gündoğdu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar’da katıldı.
Tüm personelin Babalar Günü’nü kutlayan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Zorlu pandemi ile mücadele sürecinde, göstermiş oldukları özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı tüm personeli kutlayıp ve başarılarının devamını dileyerek kendilerine hediye takdim etti.
Personelden Başkan Atabay’a hediye
Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personeller, Başkan Atabay’ın yapmış olduğu jestten dolayı teşekkür ederken Temizlik İşleri Müdürü Aslı Kıray, Babalar günü dolayısıyla tüm personel adına Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a hediye takdim etti.

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