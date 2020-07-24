YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Atay’ın Basın Bayramı mesajı

Başkan Atay’ın Basın Bayramı mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 24.07.2020 09:55 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Basının kamuoyu oluşmasında en güçlü araç olduğunu söyleyen Başkan Atay mesajında şu ifadelere yer verdi; “Basın, Türkiye’nin en önemli parçalarından biridir.

Başkan Atay’ın Basın Bayramı mesajı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Basının kamuoyu oluşmasında en güçlü araç olduğunu söyleyen Başkan Atay mesajında şu ifadelere yer verdi; “Basın, Türkiye’nin en önemli parçalarından biridir. Türkiye’de basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünü Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutluyoruz. Bağımsız ve özgür basın, sürekli gelişen ve zenginleşen yapısıyla halkımızın ortak sesidir. Basın kamuoyu oluşmasında en güçlü araçtır. Pandemi sürecinde olduğu gibi her zaman görevini eksiksizce yapan bütün basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpeği kurtarmak isterken canından oldu Köpeği kurtarmak isterken canından oldu
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

Aydın Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:58
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:32
Yatsı
22:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Aka Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.